Есть программа , которая позволяет пользователю управлять файлами и папками на компьютере. Как она называется? 1)-Текстовый процессор 2)-Файловый менеджер 3)-Архиватор 4)-Система автоматизированного проектирования

Информатика

Есть программа , которая позволяет пользователю управлять файлами и папками на компьютере. Как она называется? 1)-Текстовый процессор 2)-Файловый менеджер 3)-Архиватор 4)-Система автоматизированного проектирования

Автор: Гость