Есть программа , которая позволяет пользователю управлять файлами и папками на компьютере. Как она называется? 1)-Текстовый процессор 2)-Файловый менеджер 3)-Архиватор 4)-Система автоматизированного проектирования

Информатика
Есть программа , которая позволяет пользователю управлять файлами и папками на компьютере. Как она называется? 1)-Текстовый процессор 2)-Файловый менеджер 3)-Архиватор 4)-Система автоматизированного проектирования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
файловый менеджер элементарно, ватсон.
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