Этимология фразеологизмов манна небесная, тришкин кафтан.

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Этимология фразеологизмов манна небесная, тришкин кафтан.
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Автор: Гость
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Гость:
Тришкин кафтан - нелепые и необдуманные действия во время устранения проблем приводят к ещё большим проблемам
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