F(x)=2sinx-1 fштрих(x)=2cosx 2cosx=0 cosx=0 почему cosx равен 0, а не 2? объяните пожалуйста

Алгебра

F(x)=2sinx-1 fштрих(x)=2cosx 2cosx=0 cosx=0 почему cosx равен 0, а не 2? объяните пожалуйста

Автор: Гость