F(x)=2sinx-1 fштрих(x)=2cosx 2cosx=0 cosx=0 почему cosx равен 0, а не 2? объяните пожалуйста
Алгебра
F(x)=2sinx-1 fштрих(x)=2cosx 2cosx=0 cosx=0 почему cosx равен 0, а не 2? объяните пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что решаем как обычное уравнение. соsx=0:2 cosx=0
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