Морфологиялык талдау слова:қорған , ұлттық

Қазақ тiлi
Морфологиялык талдау слова:қорған , ұлттық
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Гость:
Ұлттық:ұлт-түбір,тық-сын есім тудырушы жұрнақ қорған:қорға -түбір,н-тəуелдік жалғау
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