Составить полное и сокращенное ионное уравнение реакций KOH+H2SO4-KHSO4+H2O помогите пожалуйста!!!!
Химия
Составить полное и сокращенное ионное уравнение реакций KOH+H2SO4-KHSO4+H2O помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2OK(+) + OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) = K(+) + HSO4(-) + H2OOH(-) + 2H(+) = HSO4(-) + H2O2KOH + H2SO4 = K2SO4 +2 H2O2K(+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) = 2K(+) + SO4(-2) + 2H2O2H(+) + 2OH(-) = 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите на руский плизз әр отбасының калыптаскан әдет-ғұрпы ата дәстүр болад?? Әр отбасындағы әкеннің ролі ерекше Әке-отбасынның асыраушысы от...
Окружающий мир
Какая птица благодоря скрещёному клюву может достовать семена из сосновых шишек ??лёст,зяблик,ремез.
Математика
Из двух одинаковых квадратов составили прямоугольник со сторонами 2см и 4см. Начерти его. Вычисли периметр прямоугольника.