Составить полное и сокращенное ионное уравнение реакций KOH+H2SO4-KHSO4+H2O помогите пожалуйста!!!!

Химия
Составить полное и сокращенное ионное уравнение реакций KOH+H2SO4-KHSO4+H2O помогите пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2OK(+) + OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) = K(+) + HSO4(-) + H2OOH(-) + 2H(+) = HSO4(-) + H2O2KOH + H2SO4 = K2SO4 +2 H2O2K(+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) = 2K(+) + SO4(-2) + 2H2O2H(+) + 2OH(-) = 2H2O

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