Мел и другие известковые породы образовались за счёт отложений вымерших простейших a) споровиков б)жгутиковых в)фораминифер г)инфузорий
Биология
Мел и другие известковые породы образовались за счёт отложений вымерших простейших a) споровиков б)жгутиковых в)фораминифер г)инфузорий
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Фораминифер, т.к. в основе раковин СаСО3 - главная составляющая мела
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