Мел и другие известковые породы образовались за счёт отложений вымерших простейших a) споровиков б)жгутиковых в)фораминифер г)инфузорий

Биология

Мел и другие известковые породы образовались за счёт отложений вымерших простейших a) споровиков б)жгутиковых в)фораминифер г)инфузорий

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