ФИЗИКА 7 КЛАСС АРХИМЕДОВА СИЛА ИЗМЕНИТЬСЯ ЛИ АРХИМЕДОВА СИЛА...
Физика
ФИЗИКА 7 КЛАСС АРХИМЕДОВА СИЛА ИЗМЕНИТЬСЯ ЛИ АРХИМЕДОВА СИЛА...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае архимедова сила не изменится, так как по формуле Fa=рgVтела, и по данным рисункам тело одно и то же(один и тот же объём) , загружено в воду полностью, а значит тело выталкивает равные количества воды, на него действует одна и та же архимедова сила
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