Формула вычисления массы вещества
Химия
Формула вычисления массы вещества
Ответ(ы):
Гость:
M=n×M; m=V×плотность;
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