Роль водорослей и мхов в природе жизни и деятельности человека. Помогите плиз сро??но!!

Биология
Роль водорослей и мхов в природе жизни и деятельности человека. Помогите плиз сро??но!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В водрослях много йода.Они дают нам витамины.
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