Газ, находящийся под давлением 400 кПа изотермически сжимают от 30 л до 10 л. Чему равна работа газа (в кДж), если при данном процессе он потерял 80 кДж?

Физика

Газ, находящийся под давлением 400 кПа изотермически сжимают от 30 л до 10 л. Чему равна работа газа (в кДж), если при данном процессе он потерял 80 кДж?

Автор: Гость