Газ, находящийся под давлением 400 кПа изотермически сжимают от 30 л до 10 л. Чему равна работа газа (в кДж), если при данном процессе он потерял 80 кДж?
Физика
Газ, находящийся под давлением 400 кПа изотермически сжимают от 30 л до 10 л. Чему равна работа газа (в кДж), если при данном процессе он потерял 80 кДж?
Ответ(ы):
Гость:
ВОТ! Я думаю что всё предельно Ясно! P=400*10^3 V1=30*10^-3 V2=10*10^-3 A-? формула: A=P(V2-V1) РЕШЕНИЕ: A=400*10^3 (30*10^-3 - 10*10^-3) A=400*10^3 * 2*10^-2=8000Дж ответ = 8 кДж
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