Морфологические признаки слова показывают

Русский язык
Морфологические признаки слова показывают
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Автор: Гость
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Гость:
Постоянные и непостоянные признаки, какая часть речи, чем является в предложении
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