Грамматическое задание 1. Укажите над каждым словом, какой частью речи оно является: I вариант -Даже чудится будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелей...; II вариант - Звезды, горящие как глаза, и глаза, мерцающие та...

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Грамматическое задание 1. Укажите над каждым словом, какой частью речи оно является: I вариант -Даже чудится будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелей...; II вариант - Звезды, горящие как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды2. Сделайте фонетический разбор слов: I вариант — цвела; II вариант — кустов. 3. Разберите слова по составу: I вариант - выбрался, пораженный, созвездий; II вариант - затаился, неуловимые, высоко.

Автор: Гость