И тебе пожалуйста ........................

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Математика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*** Разъяснение по действиям. Всегда верно, что на этом основании делаем первое действие: 1) Всегда верно, что: на этом основании делаем второе и третье действия: 2) 3) Теперь просто сокращаем, поскольку всегда верно, что 4)
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