И тебе пожалуйста ........................

Математика
И тебе пожалуйста ........................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*** Разъяснение по действиям. Всегда верно, что на этом основании делаем первое действие: 1)    Всегда верно, что: на этом основании делаем второе и третье действия: 2)    3)    Теперь просто сокращаем, поскольку всегда верно, что 4)   
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