И тебе пожалуйста ........................

Гость: Гость:

*** Разъяснение по действиям. Всегда верно, что на этом основании делаем первое действие: 1) Всегда верно, что: на этом основании делаем второе и третье действия: 2) 3) Теперь просто сокращаем, поскольку всегда верно, что 4)