В треугольнике АВС, угол С=90 градусов,АС=8 см.,ВС=6 см. Найдите:tgB=?,sinA=?

Геометрия
В треугольнике АВС, угол С=90 градусов,АС=8 см.,ВС=6 см. Найдите:tgB=?,sinA=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tg B=4/3приблизительно 1,3 Если за альфа ты обозначал <САВ,то sin альфа равен 6/10=0,6
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