Сколько в этом предложении грамматических основ?? Но дело в том, что у отца была н??плохая библиотека, и особенный интерес вызывали у мальчика жизнеописания великих полководцев прошлого: Александра Македонского,Ганибала,Юлия Ц...

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Сколько в этом предложении грамматических основ?? Но дело в том, что у отца была н??плохая библиотека, и особенный интерес вызывали у мальчика жизнеописания великих полководцев прошлого: Александра Македонского,Ганибала,Юлия Цезаря.

Автор: Гость