Які продукти розщеплення переважають під час вживання м'яса і хліба ??

Биология
Які продукти розщеплення переважають під час вживання м'яса і хліба ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода вона разбавляє шлунковий сік і він тоді погано перетравлює продукти
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