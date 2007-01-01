Якими були передумови економічної кризи що розпочався в 1920

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Черты 1) Мировой финансовый кризис начался в 2007 году. Но в 2007 году кризисные процессы еще носили ограниченный характер. Они были спровоцированы ипотечным кризисом в США и не были обвальными для остального мира, хотя и весьма болезненными. Эти процессы стали буквально всеохватывающими и очень глубокими. Они затронули не только фондовые рынки, но и начали распространяться на коммерческие банки и другие финансовые институты, ставя под угрозу нормальное функционирование кредитно-денежной сферы. 2) Безусловный эпицентр кризиса – денежно-кредитная сфера, а не производство и реализация товаров и услуг, что отличает нынешнюю ситуацию от обычных циклических кризисов перепроизводства. 3) В финансовой сфере центром событий пока являются внутренние кредитно-денежные отношения, а не мировая валютная система – безусловно самое слабое звено в мировом хозяйстве из-за постепенного сильного ослабления позиций ведущей ключевой мировой валюты – доллара США, и накопления Соединенными Штатами гигантского внешнего и внутреннего долга. 4) Повышенная «заразность» финансового кризиса. Возникнув в США, он очень быстро стал мировым, затронув даже те страны, где объективных предпосылок для кризиса вроде бы не было. 5) Мировой финансовый кризис породил кризис либерально-монетаристской доктрины, доминировавшей в экономических воззренияхи в экономической политике правительств большинства стран последние минимум 20-25 лет. «Невидимая рука рынка» , столь восхваляемая сторонниками экономического либерализма, оказалась абсолютно несостоятельной в сложившихся условиях.