Явление взаимного притяжения тел , имеющих массу ?

Физика
Явление взаимного притяжения тел , имеющих массу ?
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Притяжение Притяжение
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