Являются они берёзовая и берестяная однокоренными если нет то почему
Русский язык
Являются они берёзовая и берестяная однокоренными если нет то почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова не являются однокоренными,потому что в слове "берёзовая" корень "берёз",а в слове "берестяная" корень "берест"
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