Имеется 3 числа : A ,B ,C. Найти количество нулей. как написать в бейсике?

Информатика
Имеется 3 числа : A ,B ,C. Найти количество нулей. как написать в бейсике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sub aaa()     a = InputBox("Введите число А")     b = InputBox("Введите число B")     c = InputBox("Введите число C")     s = a + b + c     k = 0     For i = 1 To Len(s)         If Mid(s, i, 1) = "0" Then k = k + 1     Next i     MsgBox "Общее количество нулей равно" + Str(k) End Sub
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