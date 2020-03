Имеется 3 числа : A ,B ,C. Найти количество нулей. как написать в бейсике?

Гость: Гость:

Sub aaa() a = InputBox("Введите число А") b = InputBox("Введите число B") c = InputBox("Введите число C") s = a + b + c k = 0 For i = 1 To Len(s) If Mid(s, i, 1) = "0" Then k = k + 1 Next i MsgBox "Общее количество нулей равно" + Str(k) End Sub