Имеется 3 числа : A ,B ,C. Найти количество нулей. как написать в бейсике?
Информатика
Имеется 3 числа : A ,B ,C. Найти количество нулей. как написать в бейсике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sub aaa() a = InputBox("Введите число А") b = InputBox("Введите число B") c = InputBox("Введите число C") s = a + b + c k = 0 For i = 1 To Len(s) If Mid(s, i, 1) = "0" Then k = k + 1 Next i MsgBox "Общее количество нулей равно" + Str(k) End Sub
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