Интересная информация об Пушкином немного

Гость: Гость:

Характер у поэта вспыльчивый, это и было причиной многих конфликтов с другими мужчинами, как правило, в центре внимания была женщина за честь, которой он заступался. Пушкин был инициатором 150 дуэлей, его вызывали на поединок 100 раз. Кудрявые волосы поэта говорят о его африканских корнях. Дальние предки Пушкина жили в Эфиопии и поэтому в Аддис-Абебе более 10 лет назад поставили памятник великому поэту.У Пушкина была страсть к карточным играм, из-за которых он попадал в неприятные ситуации с долгами. Ему всегда везло удачно расплачиваться с долгами, но когда случались ситуации, что денег не было он рисовал в тетрадях карикатуры своих кредиторов и писал им злые эпиграммы.Пушкин мог разговаривать более чем на 10 языках, в том числе испанском, греческом и немецком.Гоголь написал «Ревизора», благодаря Пушкину. Николай Васильевич попросил товарища дать ему интересную и смешную идею нового произведения.