Краткое содержание песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалог?? купца Калашникова

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Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова Песня поется от имени гусляров и начинается с зачина. 1 «За трапезой сидит во златом венце, Сидит грозный царь Иван Васильевич... » Лишь один из опричников на пиру не веселится и не пьет — Кирибеевич. Царь спрашивает Кирибеевича, отчего он грустен. Кирибеевич отвечает, что причина тому — Алена Дмитриевна («Как увижу ее, я и сам не свой: опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие») . Царь дарит Кирибеевичу перстень, советует найти сваху и заслать сватов к Алене Дмитриевне. Кирибеевич отвечает, что «.. .красавица в церкви божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому» . 2 Калашников сидит у себя в лавке, продает товары. Вечер, Калашников спрашивает старую работницу Еремеевну: «Куда девалась, затаилася в такой поздний час Алена Дмитриевна? » Еремеевна отвечает, что Алена Дмитриевна пошла в церковь, но до сих пор не вернулась. Скоро приходит Алена Дмитриевна — бледная, одежда порвана. На вопрос мужа Алена Дмитриевна отвечает, что по дороге ее нагнал Кирибеевич, сулил богатства, только «полюби меня, обними меня хоть единый раз на прощание» . «И ласкал он меня, цаловал он меня; на щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные!.. » Калашников зовет двух младших братьев, рассказывает им о случившемся, напоминает о том, что завтра на Москве-реке при царе будет кулачный бой. «И я выйду тогда на опричника, буду на смерть биться до последних сил. А побьет он меня — выходите вы... » 3 Кулачный бой на Москве-реке. Кирибеевич вызывает на бой желающих. Все боятся. Выходит Калашников, сообщает Кирибеевичу, кто он такой и что биться будет до конца. Кирибеевич бьет Калашникова в грудь, где крест «со святыми мощами из Киева» . Калашников бьет Кирибеевича в висок, тот падает замертво. Царь гневается, спрашивает: «Вольной волею или нехотя ты убил на смерть мово верного слугу?.. » Калашников: «Я убил его вольной волею, а за что про что, не скажу тебе, скажу только богу единому» . Царю нравится, что Калашников «ответ держал по совести» , он обещает, что «молодую жену и сирот твоих из казны моей, я пожалую» , братьям будет торговля «безданно» , «беспошлинно» . Калашников прощается с родными, его казнят.