Напиши,что обозначает слово археология
Окружающий мир
Напиши,что обозначает слово археология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
БЛИЦ ТУРНИР. Масса бельчонка m грамм, что в 6 раз меньше массы его мамы . На сколько граммов масса белочки-мамы больше массы её малыша?
Литература
Краткое содержание : песня про царя Ивана Васильевича , молодого опричника и удалого купца Калашникова . Дам много баллов :)
Математика
Музыка
Как ты думаешь,почему композиторы,художники,поэты с таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу. СРОЧНООО по...