Напиши,что обозначает слово археология

Окружающий мир
Напиши,что обозначает слово археология
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Наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам
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