БЛИЦ ТУРНИР. Масса бельчонка m грамм, что в 6 раз меньше массы его мамы . На сколько граммов масса белочки-мамы больше массы её малыша?

Математика

БЛИЦ ТУРНИР. Масса бельчонка m грамм, что в 6 раз меньше массы его мамы . На сколько граммов масса белочки-мамы больше массы её малыша?

Автор: Гость