БЛИЦ ТУРНИР. Масса бельчонка m грамм, что в 6 раз меньше массы его мамы . На сколько граммов масса белочки-мамы больше массы её малыша?
Математика
БЛИЦ ТУРНИР. Масса бельчонка m грамм, что в 6 раз меньше массы его мамы . На сколько граммов масса белочки-мамы больше массы её малыша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*m =6m грамм - масса белочки-мамы 2) 6m-m=6*m-1*m=(6-1)*m=5*m=5m грамм- на столько масса белочки-мамы больше массы ее малыша ответ: на 5m грамм
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