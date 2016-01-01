Используя каждую из цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ровно по одному разу,а также знаки арифметичес??их действий и скобки ,получите число 2016. Составлять числа из цифр можно .

Математика

Используя каждую из цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ровно по одному разу,а также знаки арифметичес??их действий и скобки ,получите число 2016. Составлять числа из цифр можно .

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