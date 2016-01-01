Используя каждую из цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ровно по одному разу,а также знаки арифметичес??их действий и скобки ,получите число 2016. Составлять числа из цифр можно .
Математика
Используя каждую из цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ровно по одному разу,а также знаки арифметичес??их действий и скобки ,получите число 2016. Составлять числа из цифр можно .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((7-3)+(1+2))×8×4×9 нананаеа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Look at the pictures and answer the questions. 1.Where will they probably go on Sunday? 2.When will film start? 3.What will happen to the boy in a ...
География
1.Сколько планет движется вокруг Солнца? Назовите их. Какая из планет Солнечной си??темы самая "горячая"? Какую из них ученые называют Красной план...
Русский язык
Составить 3 предложения с однородными членами предложения. Просто сам придумал задание, даю много баллов
Математика