Используя метод ЭБ, составьте уравнения ОВР: а) HI+H2SO4=I2+H2S+H2O б) Cl2+KI=
Химия
Используя метод ЭБ, составьте уравнения ОВР: а) HI+H2SO4=I2+H2S+H2O б) Cl2+KI=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8HI + H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O2I(-) -2e = I2(0) 4 в-ль, ок-иеS(+6) +8e = S(-2) 1 ок-ль, в-иеСl2 + 2KI = 2KCl + I2Cl2(0) +2e = 2Cl(-) 1 ок-ль, в-ие2I(-) -2e = I2(0) 1 в-ль, ок-ие
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