ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста!!! задание 5.3 !!!даю 30 балов кто поможет мне!

История
ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста!!! задание 5.3 !!!даю 30 балов кто поможет мне!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, потому что эти рельефы были сделаны ассирийским племенем. на счет расшифровки: 26 рис) Кто на меня кулаком, тот от меня синяком. 27 рис) здеся идет соревнование. кто больше покушает фруктов
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