Юра начал решение ла ло ле.....составляя слоги, он использовал схему:л
Математика
Юра начал решение ла ло ле.....составляя слоги, он использовал схему:л
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25+25=5050x20=100060-50=10100:20=5
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