Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряни...
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряниеии на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скорость второго мотоциклиста = 53+7=60 км/ч 2) первый мотоциклист проехал 53х5=265 км 3) второй мотоциклист проехал 60х5=300 км 4) первый мотоциклист проехал меньше расстояния, чем второй 300-265=35 км на 35 кмменьше
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