Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряни...

Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряниеии на сколько?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скорость второго мотоциклиста = 53+7=60 км/ч  2) первый мотоциклист проехал 53х5=265 км 3) второй мотоциклист проехал 60х5=300 км 4) первый мотоциклист проехал меньше расстояния, чем второй 300-265=35 км на 35 кмменьше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русская (восточно-европейская) равнина природные ресурсы и проблемы использования
Ответить
Литература
Стих про класс с рисунком
Ответить
Математика
15 делить на 3 умножить на 5 умножить на 3 плюс 2 плюс 50 делить на 500 этаж остатком
Ответить
Математика
Как решить √(6+2√5) -√(6-2√5) ? спасибо!
Ответить
Химия
CH ( тройная связь) CH+H2=
Ответить