Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряни...

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 5 часов.скорость первого мотоциклиста 53км/ч,а второго на 7 км/ч больше скорости первого.какой мотоциклист проехал меньше расстряниеии на сколько?

Автор: Гость