Стих про класс с рисунком

Литература
Стих про класс с рисунком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Супер класс, супер класс, Наш 7"Б" класс. Лучший в школе точно он, Все наслышаны о нем. Говорят, что он побеждает весь район, Всех дружней и веселей. Лучший он на весь район. Супер класс, супер класс Наш 7"Б" класс!!! рисунок уж не могу.
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