Стих про класс с рисунком

Гость: Гость:

Супер класс, супер класс, Наш 7"Б" класс. Лучший в школе точно он, Все наслышаны о нем. Говорят, что он побеждает весь район, Всех дружней и веселей. Лучший он на весь район. Супер класс, супер класс Наш 7"Б" класс!!! рисунок уж не могу.