Русская (восточно-европейская) равнина природные ресурсы и проблемы использования

География
Русская (восточно-европейская) равнина природные ресурсы и проблемы использования
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные ресурсы Русской равнины богаты и разнообразны.  1. Топливно-энергетические ресурсы:  а) уголь – Печорский и Подмосковный бассейны.  б) нефть и газ – Волго-Уральское месторождение, Европейский Север.  в) торф.  2. Минеральные ресурсы:  а) металлические (железная руда) - КМА.  б) неметаллические – апатиты на Кольском полуострове, поваренная соль-озеро Баскунчак. Лесные ресурсы – это и таежные, и смешанные леса, богатые ценной древесиной, пушным промысловым зверем, грибами, ягодами, лекарственными растениями
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