Русская (восточно-европейская) равнина природные ресурсы и проблемы использования

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Природные ресурсы Русской равнины богаты и разнообразны. 1. Топливно-энергетические ресурсы: а) уголь – Печорский и Подмосковный бассейны. б) нефть и газ – Волго-Уральское месторождение, Европейский Север. в) торф. 2. Минеральные ресурсы: а) металлические (железная руда) - КМА. б) неметаллические – апатиты на Кольском полуострове, поваренная соль-озеро Баскунчак. Лесные ресурсы – это и таежные, и смешанные леса, богатые ценной древесиной, пушным промысловым зверем, грибами, ягодами, лекарственными растениями