Из текста учебника выпишите в таблицу преимущества, которые имеет Россия благода??я большим размерам территории. Подберите статистические показатели, характеризующие каждое преимущество.
География
Из текста учебника выпишите в таблицу преимущества, которые имеет Россия благода??я большим размерам территории. Подберите статистические показатели, характеризующие каждое преимущество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможность свободного манёвра в размещении производительных сил. Повышение обороноспособности государства. Имеет 12 выходов к морю. Как-то так
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