Из текста учебника выпишите в таблицу преимущества, которые имеет Россия благода??я большим размерам территории. Подберите статистические показатели, характеризующие каждое преимущество.

География

Из текста учебника выпишите в таблицу преимущества, которые имеет Россия благода??я большим размерам территории. Подберите статистические показатели, характеризующие каждое преимущество.

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