Из задуманного числа вычли половину числа 18 Получи 8 найди задуманное число
Математика
Из задуманного числа вычли половину числа 18 Получи 8 найди задуманное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+8=26 26•2=52 Ответ:52
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
А) Запишите пары слов. По какому принципу они составлены? б) Выполните звукобукве??ный разбор любой пары слов.Сравните количество звуков и букв. ...
Математика
Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и...