Из задуманного числа вычли половину числа 18 Получи 8 найди задуманное число

Математика
Из задуманного числа вычли половину числа 18 Получи 8 найди задуманное число
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Автор: Гость
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Гость:
18+8=26 26•2=52 Ответ:52
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