Напиши по строчке новое буквосочетание и новые слова ee tree,street,sweet Denis,Ron,Justin

Английский язык
Напиши по строчке новое буквосочетание и новые слова ee tree,street,sweet Denis,Ron,Justin
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пеши в строчку эти предложени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Для чего необходимо знать отдельные части скелета?
Ответить
Русский язык
А) Запишите пары слов. По какому принципу они составлены? б) Выполните звукобукве??ный разбор любой пары слов.Сравните количество звуков и букв. ...
Ответить
Математика
Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и...
Ответить
Геометрия
1. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 80 см, а отношение сторон равно 2:3
Ответить
Математика
Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша з...
Ответить