Для чего необходимо знать отдельные части скелета?

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Скелет человека: строение, особенности, значение Скелетная система состоит из 206 костей и суставов. .Изучая глубже эту систему, мы увидим ее защитное значение, а также ее связи со всеми остальными системами организма. Строение и расположение костей и суставовСкелетная система включает в себя твердую соединительную ткань, из которой формируются хрящи, связки и сухожилия. Хрящи действуют для соединения, обеспечивают гибкость и защиту.Связки соединяют кости с суставами, обеспечивая возможность совместного движения двух или более костей.Сухожилия, служащие для соединения мышц с костями.КостиКости - самые жесткие структуры соединительной ткани. Они очень сильно варьируются по размеру и форме, но схожи своим строением, развитием и функциями. Кости состоят из живой, активной соединительной ткани следующего состава: Вода - около 25%.Неорганические вещества - кальций и фосфор -составляют приблизительно 45%.Органические вещества составляют около 30% и включают клетки костной ткани остеобласты, кровь и нервы.Формирование костей Поскольку кости - живая ткань, они растут в детстве, кровоточат и болят при переломах, и способны сами срастаться. С взрослением происходит отвердение костей -окостенение, - в результате которого кости становятся очень выносливыми. Кости также содержат коллаген, который обеспечивает их эластичность и упругость, и кальций, дающий прочность. Многие кости полые. И внутри их полостей содержится костный мозг. Красный производит новые клетки крови, а в желтом хранятся избыточные жиры. Как и эпидермис кожи, кости постоянно обновляются, но, в отличие от верхнего слоя кожи, у них этот процесс проходит очень медленно. Особые клетки - остеокласты - разрушают старые клетки костей, а остеобласты формируют новые. Когда кость вырастает, их называют остеоцитами. Различают два вида костной ткани: компактное (плотное) вещество, или твердая костная ткань, и губчатое вещество, или пористая ткань. Компактное вещество У компактного вещества почти твердая структура, оно выносливое и прочное. Компактное вещество кости состоит из нескольких гаверсовых систем, в каждую из которых входят: Центральный гаверсов канал, содержащий кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервы, обеспечивающие «питание» (дыхание и деление клеток)и «чувствительность».Костные пластинки, называемые ламеллами и расположенные вокруг гаверсова канала. Они образуют твердую, очень прочную структуру.Губчатое вещество кости Губчатая костная ткань менее плотная, из-за нее кость выглядит как губка. В ней гораздо больше гаверсовых каналов и меньше тонких пластинок. Все кости состоят из сочетания компактной и губчатой ткани в разной пропорции, в зависимости от их размера, формы и назначения. Сверху кости покрыты надкостницей или хрящом, которые обеспечивают дополнительную защиту, силу и выносливость. Надкостница покрывает кость по ее длине.Хрящ закрывает концы костей в месте сустава.Надкостница Надкостница имеет два слоя: во внутреннем слое производятся новые клетки для роста и восстановления кости, а во внешнем - множество кровеносных сосудов, обеспечивающих питание. Хрящ Хрящи состоят из твердой соединительной ткани, содержащей волокна коллагене и эластина, которые обеспечивают гибкость и выносливость. Хрящи бывают трех видов: Гиалиновые хрящи, называемые иногда суставными, покрывают концы костей в местах их соединений в суставах. Они предотвращают повреждение костей при их трении друг о друга. Они также содействуют прикреплению некоторых костей, например ребер к грудной клетке, из них состоят некоторые части носа и трахеи.Волокнистые хрящи менее гибкие и немного более плотные, из них состоят прокладки между костями, например между позвонками.Эластичные хрящи очень гибкие, из них состоят части тела, которые нуждаются в достаточно свободном движении, например уши.Связки Связки состоят из волокнистой хрящевой ткани и представляют собой жесткую ткань, которая соединяет кости в суставах. Связки позволяют костям свободно двигаться по безопасной траектории. Они очень плотные и не дают костям осуществлять движения, которые могут вызвать их повреждение. Сухожилия Сухожилия состоят из пучков волокон коллагена, которые прикрепляют мышцы к костям. Так, пяточное (ахиллесово) сухожилие прикрепляет икру к ступне в области лодыжки. Широкие и плоские сухожилия, такие как прикрепляющие мышцы головы к черепу, называются апоневрозами.