Измерь катеты прямоугольного трегольника MNE. Найди его площадь. Катет=4см. Гипотен??за=6см. Нижний 5 см

Математика
Измерь катеты прямоугольного трегольника MNE. Найди его площадь. Катет=4см. Гипотен??за=6см. Нижний 5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5*6=120 см= S прям. треугольника
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