СРОЧНА! Какое понятие объединяет такие методы воздействия на человека, как пропаганда, искусственный ажиотаж, иллюзия общепринятого поведения, прямой обман? A) манипулирование сознанием B) рациональное познание C) чувственн...

Обществознание
СРОЧНА! Какое понятие объединяет такие методы воздействия на человека, как пропаганда, искусственный ажиотаж, иллюзия общепринятого поведения, прямой обман? A) манипулирование сознанием B) рациональное познание C) чувственное познание D) все ответы верны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) манипулирование сознанием
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