К 200г раствора, массовая доля вещества 0,3, добавили 100г воды. Вычислите массовую долю растворённого вещества в полученном растворе. (нужно решение)

Химия

К 200г раствора, массовая доля вещества 0,3, добавили 100г воды. Вычислите массовую долю растворённого вещества в полученном растворе. (нужно решение)

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