Перевидите 45 км. в см.
Математика
Перевидите 45 км. в см.
Ответ(ы):
Гость:
45 км=4500000 см ...................................
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