К каким чуствам пронизам отрывок у лукоморья

Литература
К каким чуствам пронизам отрывок у лукоморья
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Гость:
Мааааааааагиииииииияяяя
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