К каким изменениям природы региона (Урал) привела хозяйственная деятельность люд??й? В каких частях Урала и как она проявилась?

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Природа и человек Хозяйственная деятельность населения привела к сильному изменению природных комплексов Урала. На Среднем и Южном Урале на большой площади сведены леса. Распаханы степи и территории, ранее занятые лесами. Существенно снизилось богатство и разнообразие животного мира Урала, хотя и сегодня здесь водятся белка, куница, колонок, лисица и др. Еще в прошлом столетии в уральских лесах были почти истреблены речной бобр, соболь, выдра, лось.