Как автор относится к Васютке (рассказ Васюткино озеро)
Литература
Как автор относится к Васютке (рассказ Васюткино озеро)
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Отношение автора к васютьке заботливое
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