Как будет по английскому языку раздничная?

Английский язык
Как будет по английскому языку раздничная?
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Гость:
festive convival gala Если что это все синонимы
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