Номер 3 все решите пожалуйста
Математика
Номер 3 все решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х-28=56 х=56+28 х=84 2. х-39=71 х=71+39 х=110 3. х-64=271 х=271+64 х=335 4. х-92=381 х=381+92 х=473 5. х-251=450 х=450+251 х=701 6. х-381=542 х=542+381 х=923
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