Как можно увеличить давление газа?
Физика
Как можно увеличить давление газа?
Ответ(ы):
Гость:
Повышение давления воздуха или иных газов осуществляется при помощи специальных аппаратов - компрессоров.
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