Как можно увеличить давление газа?

Физика
Как можно увеличить давление газа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повышение давления воздуха или иных газов осуществляется при помощи специальных аппаратов - компрессоров. 
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