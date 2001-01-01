Как на казахском языке будет 13, 2001 ?? =)
Қазақ тiлi
Как на казахском языке будет 13, 2001 ?? =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 - он үш 2001- екі мың бір
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