Климат в Северно Ледовитом океане
География
Климат в Северно Ледовитом океане
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Гость:
Очень холодная зима и холодное лето осадков мало
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