Как на координатной плоскости хОу построить прямую: а) х=а; б) у=b?

Алгебра
Как на координатной плоскости хОу построить прямую: а) х=а; б) у=b?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) эта прямая проходит через точку (а, 0) и параллельна оси У  2)проходит                                         (0, в) и параллельна оси Х
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