Как найти среднюю скорость если т1=10с т2=4 мин v1=4m/c , V2=5m/s
Физика
Как найти среднюю скорость если т1=10с т2=4 мин v1=4m/c , V2=5m/s
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1=10 c V1=4 м/с t2=240 c V2=5 м/с Vc-? Vc=(S1+S2)/(t1+t2) S1=V1t1=4*10=40 м S2=V2t2=5*240=1200 м Vc=1240/250=4.8 м/с
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