Помогите Развитие эволюционного учения в додарвиновский период.

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Биологическая эволюция — это необратимое направленное историческое развитие живой природы. Иными словами, под биологической эволюцией следует понимать процесс приспособительного исторического развития живых форм на всех уровнях организации живого.Древнегреческий философ Эмпедокл (490–430 гг. до н. э.) создал теорию мифогенной эволюции. Появление органических существ Эмпедокл представлял себе как дело случая: «члены соединялись, когда случай произошел», хотя многие из случайных соединений — «головы без шеи и туловища», «глаза без лица», «человеческие тела с головами волов» — не сохраняются. Такое понимание, а также утверждение, что менее совершенные существа были до того, как появились более совершенные (от растений до животных), было как бы предвосхищением теории отбора и эволюции. Отмечая в своих работах, что «волосы, грубые перья птиц, чешуя, растущие на различных особях, — одно и то же», Эмпедокл выразил те идеи, на которых много веков спустя была построена сравнительная морфология.